محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن إقامة ١٨ سوق للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية علي مستوي كافه احياء ومراكز ومدن المحافظة لتلبية كافه احتياجات المواطنين وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأسواق التي تم اقامتها تضم اسواق لليوم الواحد تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية واخري تم إنشاءها بالجهود الذاتية تعمل طوال أيام الاسبوع لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين .

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كافة أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسب تخفيضات عن مثيلاتها بالاسواق الاخري .

وأعلن المحافظ ان الاسواق الدائمة لمحاربة الغلاء التي اقامتها محافظة الجيزة بالجهود الذاتية لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين يبلغ عددهم ٦ اسواق وهم الاول بشارع ربيع الجيزي بحي جنوب الجيزة والثاني بشارع حسن محمد بحي الطالبية والثالث بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط والرابع بطريق مصر اسيوط السريع بجوار منشأة كنوز بمدينة الحوامدية والخامس بجوار مبني مدينة البدرشين والسادس بشارع الشباب بكفر غطاطي بحي الهرم ومن المقرر افتتاحه يوم السبت القادم .

بالإضافة الي ٣ أسواق لليوم الواحد اقامتهم المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وهم الأول بشارع الصوامع بحي إمبابة ويعقد يوم الجمعة والثاني بشارع مترو الساقية بحي العمرانية ويعقد يوم الإثنين والثالث بشارع ترعة الزمر اسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور ويعقد يوم الاثنين من كل أسبوع .

وأوضح محافظ الجيزة انه تم إنشاء ٩ اسواق من خلال الجهود الذاتية للأحياء والمراكز والمدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وهم الاول بالمنطقة خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية والثاني بطريق اللبيني بجوار ديوان مدينة كرداسة والثالث بجوار مدينة منشاة القناطر والرابع بالوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح ويتم تشغيلهم يوم السبت من كل أسبوع .

والسوق الخامس بشارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق ويعقد يوم الاثنين والسوق السادس بقرية الحرانية بمركز ومدينة أبو النمرس ويعقد يوم الاثنين علي أن يتم تغير موقعه الأسبوع المقبل ليكون بقرية شبرامنت ثم منيل شيحة لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين .

والسوق السابع بجوار السوق الحضاري بمدينة الصف ويعقد يوم الخميس من كل اسبوع والسوق الثامن بالطريق الدائري بمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية ويعقد يوم السبت.

والسوق التاسع بمركز ومدينة أوسيم سوف يتم انعقاد سوق اليوم الواحد بقرية الزيدية يوم الخميس من كل أسبوع الي جانب تنظيم ٣ اسواق اخري الاول بالمدينة يوم الثلاثاء والثاني بقرية برطس ويعقد يوم الاحد والثالث بقرية بشتيل ويعقد يوم الخميس .

وأشاد المحافظ بمعروضات الأسواق التى تضمنت جميع السلع التى يحتاج إليها المواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمًا الشكر لكافة السلاسل التجارية والمحال والتجار الذين شاركوا فى تنظيم هذه الاسواق .

ووجه المهندس عادل النجار رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني لمتابعه انتظام تشغيل الأسواق وإزالة اي معوقات امام العارضين لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين .