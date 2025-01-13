مصرع عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر

لقي عاملان مصرعهما إثر سقوطهما داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وتبين أنه أثناء قيام قيام عاملين بتنظيف بيارة صرف صحي استنشقا غاز سام مما تسبب في مصرعهما، جرى انتشال جثامين المتوفين ونقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.