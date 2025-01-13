أستاذ علوم سياسية: حل الدولة الواحدة الأمثل للقضية الفلسطينية

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حل الدولة الواحدة الحل المثالي للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه استبعد قبوله من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح “يوسف” خلال كلمته بندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم حول الصراع العربي الإسرائيلي، أن هذا الحل ينفي وجود الدولة الصهيونية من الأساس، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على أيديولوجية تتناقض تمامًا مع مبدأ الدولة الواحدة.