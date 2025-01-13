ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة في أسوان

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع  مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة  سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من الجنايات أبرزها "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح" بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا لترويجها على عملائهم.  
تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديرية أمن أسوان ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مقتلهم وضُبط بحوزتهم (105 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة –  8 أسلحة نارية مختلفة الأنواع - كمية كبيرة من الطلقات).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (14،5 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية