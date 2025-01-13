سقوط شهداء ومصابين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ465.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الاثنين/ نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطنين برصاص بحرية الاحتلال على شاطئ بحر مدينة غزة.

وأضافت أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين قرب مفرق ضبيط وسط مدينة غزة كما استُشهد مواطن وأصيب آخر، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في خان يونس، فيما أصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال جباليا البلد شمال القطاع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية الفندق شرق قلقيلية وداهمت أرضا زراعية، دون تسجيل حالات اعتقال أو إصابا

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الان عن استشهاد 46،565 مواطنا، وإصابة 109،660 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

