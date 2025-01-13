طرح يوميات صلاح الغزالي حرب بمعرض الكتاب 2025

تستعد دار ريشة للنشر والتوزيع، لطرح يوميات الدكتور صلاح الغزالي حرب، والتي تحمل اسم "حقائق وهواجس"، والغلاف للفنان يوسف الشريف، ومن المقرر أن يتواجد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، التي ستنطلق خلال الفترة ما بين 23 يناير و5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

بحسب الناشر حسين عثمان؛ فإن الدكتور صلاح الغزالي حرب، ليس فقط أستاذا جامعيا مرموقا في قلعة الطب قصر العيني، ولا استشاري طبيب له باع ومرجعية في تخصصه الباطنة والسكر، لكنه أيضا كاتبا رصينا مهموما بالشأن العام، وما يتصل به من قضايا في مختلف المجالات، ومن هنا كان اهتمامنا بنشر يومياته الراصدة لتحديات متواصلة ومستمرة، وحلول طرحها صوتا آملا أن يجد صداه.

ويقول د. أحمد يوسف أحمد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير الشئون السياسية فى مقدمة الكتاب: من يتابع كتابات الدكتور صلاح الغزالي حرب يجد أنها تتسم بخصائص شديدة الوضوح على رأسها الصدق دون جدال، وهو يستمد من هذا الصدق جرأة واضحة على الإفصاح عما يؤمن به، أو يراه من سلبيات في جميع مناحي الحياة المصرية، وهو ما جعل كلماته ثقيلة في بعض الأحيان على من يخشون من كلمة الحق، كذلك تتسم كتاباته بالشمول، فهي تتنوع بين قضايا من البديهي أن يهتم بها كقضايا الصحة والتعليم وبالذات الجامعي، وقضايا تنبع من كونه مثقفًا لابد وأن يُعنى بالثقافة والفن ودورهما المجتمعي، ناهيك بالقضايا العامة الكبرى المرتبطة بأمن مصر والعرب، كما يتبدى في اهتمامه على سبيل المثال بالقضية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية تجاهها.