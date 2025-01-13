القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفة أنها تواصل تقدمها على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الاثنين/ - إن القوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، وتجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 157 منطقة.

وأضافت أن "الطيران الحربي، والطائرات دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلًا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات المعادية في 157 منطقة".

وبحسب الوزارة، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، قنبلتين موجهتين من طراز "هامر"، فرنسية الصنع، وستة صواريخ "هيمارس"، أمريكية الصنع و83 طائرة دون طيار.

وذكر البيان، أن وحدات من تجمع قوات "الشمال"، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها كبدت قوات كييف خسائر بلغت نحو 35 عسكريًا.

وجاء في البيان أن وحدات تجمع قوات الشمال الروسية استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور خاركوف، أفرادًا ومعدات تابعة للواء ميكانيكي، ولواء دفاع محلي، في مناطق بلدتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور قرابة 35 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة ومركبتين وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم من صنع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، أن 10 مدنيين أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم في أخر 24 ساعة.

وذكر بروكودين في بيان (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، اليوم /الاثنين/ - أن الجيش الروسي استهدف العديد من بلدات وقرى الإقليم وقصف، على وجه الخصوص، أنتونيفكا ونادنيبريانسكي وبريدنيبروفسكي وبيلوزيركا وناديجديفكا وميكلسكي ومولوديزني وبيريسلاف ودودشاني وبورهونكا وشليخوف ونوفوريسك وكوزاتسكي وأولهيفكا ويانتارني وزولوتا بالكا وزميفكا وخيرسون.

وأضاف المسئول الأوكراني أنه لُحقت أضرار بأربعة مباني شاهقة و10 منازل خاصة وسيارة خاصة.