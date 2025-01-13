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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رويترز: إرسال المسودة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى إسرائيل وحماس

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى
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قال مسؤول مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، لوكالة "رويترز" نقلا عن القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه تم إرسال مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وقال المسؤول إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف ليلة أمس الأحد، عقب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن مباحثات الصفقة تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، مؤكدة أن هناك تقدمًا حذرًا في المفاوضات والاتجاه إيجابي.

صفقة تبادل الأسرى صفقة تبادل أسرى جديدة الاتفاق بين إسرائيل وحماس