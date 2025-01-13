ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي: أحرزنا تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

جدعون ساعر
جدعون ساعر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تقدما تحقق في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي عقده في القدس إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن: "تم تحقيق تقدم، ونحن نرى بعض التقدم في المفاوضات".

وأضاف أن "إسرائيل تريد صفقة رهائن، وهي تعمل مع أصدقائنا الأمريكيين من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، وسنعرف قريبا ما إذا كان الطرف الآخر يريد الشيء نفسه".

وكانت قد توصلت الأطراف إلى بنود صفقة جديدة تحقق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن بين الطرفين، حيث تشمل الوثيقة هدنة لمدة 42 يوما، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس على مراحل، وانسحاب إسرائيلي جزئي من غزة، فضلا عن عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وإرسال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك الوقود.

اتفاق لوقف إطلاق النار إطلاق سراح إطلاق النار في غزة إعلام إسرائيلي النازحين الفلسطينيين الرهائن المحتجزين تفاق لوقف إطلاق النار