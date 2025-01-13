وزير الخارجية الإسرائيلي: أحرزنا تقدما في محادثات وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تقدما تحقق في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.



وقال ساعر في مؤتمر صحفي عقده في القدس إلى جانب وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن: "تم تحقيق تقدم، ونحن نرى بعض التقدم في المفاوضات".



وأضاف أن "إسرائيل تريد صفقة رهائن، وهي تعمل مع أصدقائنا الأمريكيين من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، وسنعرف قريبا ما إذا كان الطرف الآخر يريد الشيء نفسه".



وكانت قد توصلت الأطراف إلى بنود صفقة جديدة تحقق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن بين الطرفين، حيث تشمل الوثيقة هدنة لمدة 42 يوما، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس على مراحل، وانسحاب إسرائيلي جزئي من غزة، فضلا عن عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وإرسال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك الوقود.