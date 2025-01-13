تعديلات على برنامج إعداد منتخب الناشئين بسبب الامتحانات

عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2009، بمركز المنتخبات الوطنية.

جاء الاجتماع لمناقشة برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ونهائياتها - في حال تجاوز التصفيات - بهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2026.

وخلال الاجتماع، تم استعراض متطلبات المرحلة المقبلة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية، تمهيدًا لعرض البرنامج على اللجنة الفنية لمناقشته ورفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لاعتماده.

وطالب المدير الفنى للاتحاد، بإجراء تعديلات على البرنامج بسبب مواعيد امتحانات اللاعبين حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.

وكان المنتخب قد أنهى آخر معسكر له بمركز المنتخبات الوطنية فى نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد حسين عبد اللطيف، أن المرحلة الماضية من برنامج الإعداد كان الهدف منها التعرف على إمكانات اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية والذهنية وأنه تم الاستقرار على 55 لاعبًا يمثلون القوام الرئيسى للفريق خلال المرحلة المقبلة، والتى سيكون هدفها توحيد الفكر الفنى وفقًا لطريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مبارياته الودية والرسمية.

ووجه عبد اللطيف الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير الفنى للاتحاد واللجنة الفنية على الدعم والمساندة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا وعبدالستار صبرى مدربًا عامًا وكريم أيمن مدرب مساعد وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى وشادى الشريف إداريًا.