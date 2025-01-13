18 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بمدينة غزة منذ الليلة الماضية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 18 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بمدينة غزة منذ الليلة الماضية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.