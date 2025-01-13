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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بتقنية الـ AI.. صور تجمع بين النجوم وأبنائهم الفنانون

بتقنية الـ AI.. صور
بتقنية الـ AI.. صور تجمع بين النجوم وأبنائهم الفنانين
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نطلق عدد من الأمثلة الشعبية على الأبناء الذين يمتهنون مهنة والدهم و أثبتوا تفوقهم وتميزهم بين زملائهم، مثل "ابن الوز عوام، اللي خلف مامتش"، تصدرت مجموعة من الصور بتقنية الـ AI، التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث كانت فكرتها تجمع بين الفنانين ووالديهم العاملين بالمجال الفني.

نجوم الفن تعرب عن سعادتها بالصور التي تم تصميمها بتقنية الـ AI

أعرب عدد من نجوم الفن عن سعادتهم البالغة بهذه الصور، أبرزهم الفنانة هنا يسري التي نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا على الحلاوة دي بجد فرحتنا أوي اللهم ارحم ابراهيم يسري برحمتك الواسعة يارب".

وبجانبه، علق الفنان محمد يسري على صورة والده بـ AI، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "حبيبي وحشتنا أوي أوي، إن شاء الله في الجنة ونعيمها ارجوكوا ادعوا لحبيبي بالرحمة".

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