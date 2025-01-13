الشرقية تنظم ندوة إرشادية حول أهمية الذبح الأمن داخل المجازر الحكومية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن الذبح الأمن والأختام بالتنسيق والتعاون مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى وبالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بحضور كلا من الدكتورة آمال أحمد ابراهيم و الدكتورة مها عثمان بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى إنه خلال الندوة تم الحديث عن أهمية الذبح الأمن داخل المجازر الحكومية لضمان الكشف البيطري على الذبائح وهى حية و بعد الذبح .

كما تطرق الحديث عن أنواع الأختام وذلك لضمان صحة و سلامة اللحوم بالإضافة إلى أهم الأمراض ذات الأثر الضار على الثروة الحيوانية كالجلد العقدى والذى ينتقل بالحشرات الماصة للدم مثل الناموس كما ينتقل بالحقن الملوثة و تظهر أعراض المرض على هيئة حبوب أو عقد على الجلد و زيادة حجم عدد الحيوانات.

أضاف وكيل وزارة الزراعة ضرورة الإلتزام بالتحصين الدورى ضد أمراض الحيوانات و التوعية برش حظائر المواشي بانتظام و الحرص على قفل الشبابيك الخاصة بها بسلك لمنع دخول الحشرات كذلك توعية المربيين في حالة ظهور المرض بضرورة عزل الحيوان المصاب مع إبلاغ أقرب وحدة بيطرية وذلك تفعيلاً للشق الوقائي للحيوانات المصابة.