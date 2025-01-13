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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع طالب في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي طالب مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية “موتوسيكل” بمنطقة إمبابة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بمنطقة إمبابة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجو نارية موتوسيكل نتج عن الحادث مصرع طالب قائد الدراجة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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