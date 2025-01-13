حصاد 2024.. جهود مركز منيا القمح في رفع الإشغالات والاستجابة للشكاوى

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود المبذولة علي كافه المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين ، حيث قامت بشن 250 حملة إشغالات وإصدار 513 رخصة إشغال وتحرير 45 محضر ، ورفع 102 إعلان مخالف وإزالة 420 إعلان وإصدار 1556 رخصة إعلان وتحرير 203 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة.

وحفاظاً على الرقعة الزراعية بنطاق المركز تم إزالة 58 حالة تعدي بمساحة 21سهم – 10 قراريط – 1 فدان ، كما تم شن حملات لإزالة التعديات المخالفة على أملاك الدولة باجمالي 58 حالة تعدي بمساحة 9270متر.

واستقبل مركز تكنولوجي منيا القمح طلبات المواطنين الراغبين في لتصالح عليى مخالفات البناء طبقاً لقانون التصالح الجديد برقم 187 لسنة 2023 بإجمالى 6065 طلب تصالح، وتقديم 10837 طلب شهادة بيان وتم إستخراج 5 نموذج رقم 7 تقسيط و 1959نموذج رقم 7 مؤقت وتم إستخراج 1447 نموذج 8 وتم إستخراج عدد 411 نموذج 8 معدل .

وقامت رئاسة المركز باستقبال 2035 شكوى من المواطنين ، وتم الرد على 2005 شكوى باقى 30 شكوى بنسبة إنجار 98%.

ولرفع تراكمات القمامة من الشوارع قامت رئاسة المركز بشن حملات نظافة لرفع مخلفات القمامة ونقلها إلى المقلب العمومى بإجمالي (22124.302) طن.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية المقامة بمركز ومدينة منيا القمح الجارية والتي تم الإنتهاء منها في قطاع التعليم المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بنسبة تنفيذ 60٪

ومدرسه فهد التجريبية بنسبة تنفيذ30٪ ومدرسة السيدة نفيسة ثانوى بنسبة تنفيذ 100٪

ومدرسة كفر الدير الإعدادية بنسبة تنفيذ 100٪

ومدرسة بنى هلال الثانوية بنسبة تنفيذ 100%

ومدرسة كفر الدير الفوال بنسبة تنفيذ 20٪

ومدرسة أبوطوالة الإبتدائية بنسبة تنفيذ 40٪

ومدرسة كوم حلين 6 أكتوبر بنسبة تنفيذ 40٪

اما في قطاع الري والصرف محطة معالجة الصرف الصحى بالتلين بنسبة تنفيذ 40٪

ومحطة معالجة الصرف الصحى بسنهوا بنسبة تنفيذ 80% مسلحات و40% ميكانيكا

وتنفيذ أعمال 2 كوبرى المصرف القليوبى + بحر ابوالاخضر بنسبة تنفيذ 100٪

و2 كوبرى بالوحدة المحلية بالتلين و 2 كوبرى بالوحدة المحلية بالعزيزية

و 3 كوبرى بالوحدة المحلية بالجديدة

واحلال وتجديد كوبرى الصنافين ( كوبرى السوق ) بنسبة تنفيذ 100٪

وتغطية ترعة المدير بنسبة تنفيذ 100٪

وفي قطاع الطرق تم رصف طريق الخدمات بين سنهوت والسعديين بطول 3.5كيلو و 110 عامود انارة بنسبة تنفيذ 100 ٪

ورصف طريق ملامس منيا القمح بطول 450م بنسبة تنفيذ 100٪

وجارى تنفيذ محور مرورى جديد يربط بين الاقليمى ومدينة الزقازيق بطول 4 ك بنسبة تنفيذ 80٪

واستكمال الطريق الدائرى الجديد الرابط بين منيا القمح وقرية الجديدة اتجاه الزقازيق بنسبة تنفيذ 80٪

وإستكمال طريق كوبرى البطل اتجاه الزقازيق مروراً بالربعماية وبندف بطول 9 ك بنسبة تنفيذ 90٪

وفي مشروعات الخطة الإستثمارية

جارى تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمساحة 32.000م ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بنسبة تنفيذ 100٪

وتنفيذ أعمال الرصف بمساحة 85.000م ضمن الخطة الإستثمارية بنسبة تنفيذ 85٪