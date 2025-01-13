غدا.. عروض تراثية للثقافة بجنوب سيناء في مهرجان الهجن

يشهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، غدا الثلاثاء، في السابعة مساء، حفلا فنيا، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، المقدمة احتفاء بالمهرجان العربي للهجن والتراث، الذي يُقام بمدينة شرم الشيخ يومي 15 و16 يناير الحالي.

تُحيي الحفل فرقة العريش للفنون الشعبية، وتقدم مجموعة من العروض الاستعراضية المتنوعة المستوحاة من التراث السيناوي الأصيل.

كما تستمر الفرقة في تقديم عروضها الفنية على مسرح مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات المهرجان.

تنفذ الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء، بإشراف منيرة فتحي.