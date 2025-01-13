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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استعدادًا لامتحانات الشهادات.. رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية يشدد على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اجتمع الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، برؤساء لجان الشهادات ومساعديهم، بحضور الشيخ أشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات، والشيخ محمد أبو سعيد مدير التعليم الثانوي، والشيخ إبراهيم الخولي مدير التعليم الابتدائي، بقاعة الاجتماعات بديوان المنطقة، في إطار استعدادات المنطقة لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

وتناول الاجتماع، الاستعدادات النهائية بالمنطقة واللجان لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء، وشدد خلاله رئيس المنطقة على الالتزام التام بالتعليمات الواردة في كراسة التعليمات الخاصة بالامتحانات، والاهتمام بإجراءات الأمن داخل اللجان، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمنطقة لتذليل أية عقبات أو طوارئ.

كما قام مدير إدارة الامتحانات، بالرد على استفسارات رؤساء اللجان، وشرح لهم كيفية التعامل مع أية طوارئ داخل اللجان والعمل على توفير سبل الراحة التامة للطلاب، ومحاربة الغش والتعاون المشترك مع لجان المتابعة لخروج الامتحانات على الوجه الأمثل، واستعراض أهم النقاط المتعلقة بتوفير المستلزمات الإدارية للجان، والتنسيق الكامل مع جميع الإدارات ورؤساء اللجان وجميع القائمين على العملية الامتحانية.

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