بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد أزمة جوية طارئة في أنجولا.. صور

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى القاهرة، اليوم الاثنين، وذلك بعد تجاوز الأزمة الطارئة التي واجهتها أثناء عودتها من أنجولا.

وكانت قد تعرضت الطائرة التي أقلت البعثة لتقلبات جوية شديدة، مما اضطرها للعودة إلى لواندا بعد ساعتين من الإقلاع، ما تسبب في حالات إغماء بين بعض أفراد البعثة.

واستغرقت الرحلة نحو 9 ساعات على متن طائرة خاصة، تخللتها محطة توقف في مدينة كانو النيجيرية للتزود بالوقود.

وأكدت إدارة بيراميدز سلامة جميع أفراد البعثة بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا، حيث عاد الجميع برفقة البعثة بسلام.

كواليس أزمة طائرة بيراميدز

اضطرت بعثة نادي بيراميدز إلى العودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد مغادرة الطائرة الخاصة بساعتين في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري الأبطال.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن بيراميدز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تعرض معه بعض أفراد البعثة للإغماء.

واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والصغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث.