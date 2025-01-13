استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا بعد توقف دام 4 سنوات

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استئناف رحلات العمرة من ميناء سفاجا إلى الأراضي المقدسة، بعد توقف دام لمدة أربع سنوات نتيجة لجائحة كورونا.

وقد انطلقت أولى الرحلات البحرية على متن العبارة "دليلة"، حيث حملت على متنها 96 معتمرًا من مختلف محافظات مصر.

وذلك في إطار جهود وزارة النقل بعودة النقل البحري للمعتمرين عبر ميناء سفاجا البحري، وتنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذي يولي أهمية خاصة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لراحة المعتمرين وتسريع إجراءات السفر والوصول.

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية لضمان سير الرحلات بسلاسة، مشددًا على ضرورة تسريع الإجراءات الجمركية والجوازات لضمان راحة وسلامة المعتمرين، حيث تم تجهيز صالات السفر والوصول بشكل كامل لاستقبال الركاب، مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتسهيل الإجراءات.

وشدد على شركات السياحة بضرورة الالتزام بمواعيد السفر المحددة، مؤكدًا ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من العبارات، لضمان توفير كافة سبل الراحة للركاب.

كما أضاف أن هيئة موانئ البحر الأحمر قد خصصت مكاتب لشركات العبارات في قرى الحجاج بمدينة سفاجا لتسهيل إجراءات الحجز، مع التأكيد على تقليص عدد ساعات وصول المعتمرين إلى الميناء قبل موعد السفر لضمان منع التكدس، وضمان سير العمل بكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد أكدت أيضًا أهمية الالتزام بالإجراءات البحرية والسلامة على متن العبارات، لضمان وصول المعتمرين إلى الأراضي السعودية بأمان وسلاسة.