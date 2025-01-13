روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة خط أنابيب توركستريم للغاز

اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، أوكرانيا بشن هجوم بواسطة مُسيّرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط توركستريم؛ خط الأنابيب الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية، في الأول من يناير الحالي، وتخريب خط نورد ستريم في 2022.

وأورد الجيش الروسي، في بيان، أن «نظام كييف حاول شن هجوم بتسع مُسيّرات» على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب توركستريم في منطقة كراسنودار بجنوب غربي روسيا؛ «لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية»، مشيراً إلى إسقاط جميع المُسيّرات دون تعطيل عمل المحطة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتوقَّف تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، من خلال خط أنابيب «بروذرهوود»، مطلع يناير الحالي، بعدما رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواصلة عقود من التعاون مع موسكو، والتي حققت مليارات الدولارات للجانبين.

واتهمت أوكرانيا الدول التي لا تزال تشتري مصادر الطاقة الروسية بأنها تساعد في تغذية آلة الحرب الروسية.

ورغم التوقف من خلال أوكرانيا، يستمر تدفق الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي عبر طرق أخرى تشمل خطيْ أنابيب «توركستريم» و«بلو ستريم»، تحت مياه البحر الأسود.