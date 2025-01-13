البنك المركزي يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بمشاركة 12 بنكًا

كشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني عن الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج والتي تستهدف إشراك 12 بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأطلق المركزي، مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، ووصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة في استقبال التحويلات من الخارج.

وكشف المركزي عن منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية، ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.