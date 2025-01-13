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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير المالية الإسرائيلي: صفقة تبادل الأسرى هي وثيقة "استسلام تل أبيب"

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي
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ندد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش بالاتفاق الذي يجري العمل عليه في قطر لإنهاء القتال في غزة وإعادة الرهائن، ووصفه بأنه صفقة "استسلام".

وقال في برنامج "X" على قناة "X" إن "الصفقة هي كارثة على الأمن القومي لإسرائيل"، وأضاف: "لن نكون جزءا من صفقة استسلام ووقف الحرب".

وأضاف "هذا هو الوقت المناسب لمواصلة احتلال وتطهير القطاع بأكمله بكل قوتنا، والسيطرة نهائيا على المساعدات الإنسانية من حماس، وفتح أبواب الجحيم على غزة حتى تستسلم حماس بشكل كامل ويعود كل الرهائن".

وكانت قد تسلمت إسرائيل إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في غزة، من قطر بعد إنهاء الاتفاق على بنود المسودة.

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري. 

وكان مسؤول إسرائيل قال: إن إسرائيل حتى مساء أمس لم تتلق مسودة اقتراح بشأن اتفاق لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن. 

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