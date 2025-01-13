حصاد أداء معهد بحوث البترول لعام 2024.. منح 3 براءات اختراع ونشر 456 ورقة بحثية وتوقيع عقود لـ12 مشروعًا

في إطار سعى المعهد نحو تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاءه كمركز بحثى علمي يساهم في تنفيذ الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة أعلن الأستاذ الدكتور محمود رمزي ـ القائم بأعمال مدير المعهد عن مؤشرات أداء المعهد خلال العام ٢٠٢٤.



أولاً : الأداء البحثي لأعضاء هيئة البحوث

- تم نشرعدد ( 456 ) ورقة بحثية طبقاً لقاعدة بيانات(Scopus ) في مختلف المجلات العلمية والدوريات الدولية ذات معامل تأثير عال.

- إرتفع مؤشر هيرش (H-index) خلال الفترة من 2021 – 2024 إلى (62).

- بلغ عدد الإستشهاد لأبحاث المعهد المنشورة خلال الفترة 2020 – 2023 (19539) إستشهادًا بواقع 11.7 إستشهاد لكل ورقة بحثية.

- ارتفع (Field Weighted Citation Impact) معامل تأثير معدل الإقتباس للأبحاث المنشورة للمعهد خلال العام 2024 إلى (1.52).

وجاءت الأبحاث العلمية المنشورة فى مجالات عمل المعهد ومحاور إستراتيجية الوزارة.

تصنيف سيماجو

• ارتفعت مؤشرات أداء المعهد بالتواجد ضمن أفضل عشرة مراكز بحثية مصريه لعام 2024على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA Region) .

• حيث احتل المعهد المركز العاشر في تصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

• واحتل المعهد المركز الخامس من بين 92 هيئة / مركز / معهد بحثى مصري على مستوى المؤسسات البحثية المصرية.

• و احتل المعهد المركز الثالث على مستوى 11 مركز / معهد بحثى من بين المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

قائمة ستانفورد الأمريكية

انضمام (18) من علماء المعهد لقائمة أسماء أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 210ألف عالم من 167 دولة يصنف بها العلماء حول العالم في 22 مجالا علميا ينقسم الى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus ‎ .

المجلة المصرية للبترول Egyptian Journal of Petroleum

1 ـ مؤشر أداء المجلة

CiteScore = 7.7

CiteScore tracker till now = 4.9

SJR = 0.582

SNIP = 1.071

H Index = 61

2 ـ إصدارات المجلة:

تم إصدار العدد (33) أرقام (1 و 2 و 3) لعام 2024 على موقع Digital Commons التابع للموقع الإلكترونى للناشر العالمى (Elsevier) بواقع (عدد 16 بحث للرقم 1 وعدد 16 بحث للرقم 2 وعدد 15 بحث للرقم 3) وجارى اصدار الرقم (4) وجميع الأعداد مدرجة تحت مظلة Scopus.

• المشروعات البحثية الممولة بطريقة تنافسية من جهات التمويل المختلفة.

تقدم عدد من أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بمقترحات لمشروعات بحثية طبقاً للنداءات التى تطرحها جهات التمويل المختلفة, حيث كانت المقترحات البحثية المقدمة للحصول على تمويل خارج موازنة المعهد المدرجة سنوياً وهو ما يعد أحد أهم الإضافات لتطوير الأداء البحثى للمعهد, حيث تمت الموافقة وتوقيع عقود عدد ( 12 ) عقد مشروع بحثى جديد خلال العام 2024 بواقع عدد ( 7 ) مشروع من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار( STDF ) وعدد ( 2 ) مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا , وعدد ( 3 ) مشروعات بتمويل ذاتي من موارد المعهد.

فضلاً عن المشروعات الجارية والتى تم الحصول عليها من سنوات سابقة بإجمالى عدد (75) مشروع تعمل بنجاح وفق الجدول الزمني والفني المقترح البحث المقدم .

• زيادة إيرادات التمويل الذاتي لحساب تمويل البحوث بالمعهد بمعدلات جيدة عن الأعوام المالية السابقة وهو الأمر الذي يتوافق مع تحقيق أهداف المعهد لدعم الصناعات البترولية ويتماشى مع سياسة الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتعظيم الإستفادة من المراكز البحثية لزيادة التمويل الذاتي الناتج عن إستغلال عوائد المخرجات البحثية التطبيقية لأعضاء هيئة البحوث.

ثانياً : الجوائز:

• جوائز فردية للباحثين بالمعهد :

حصول أثنين من علماء المعهد على جوائز الهيئات والأفراد والمرأة التقديرية لعام 2023

- حصلت الأستاذ الدكتور / نور شفيق الجندي أستاذ باحث بمعهد بحوث البترول المصرى على جائزة المراة التقديرية وذلك في مجال المياة والطاقة والعلوم البيئية.

- والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد السيد فرج أستاذ باحث بمعهد بحوث البترول علىى جائزة الهيئات والأفراد مناصفتاً مع الأستاذ الدكتور/ سمير كامل محمد ابراهيم الزياتي أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث وذلك في مجال الهندسة الكيماوية وتطبيقاتها

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ثالثاً : بروتكولات تعاون :

تم ابرام عدد ( 4 ) بروتوكولات تعاون بين المعهد والجهات البحثية والعلمية المختلفة:

1 ـ اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2 ـ اتفاقية تعاون مع جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب ـ MSA .

3 ـ اتفاقية تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية .

4 ـ اتفاقية تعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والهيئة المصرية العامة للبترول.

رابعاً: الإعتماد والجودة :

في إطار استمرار المحافظة على أنظمة الجودة واستكمالاً للتحسين المستمر، فقد تم :

• زيادة مجال الإعتماد في نظام جودة المعامل بدخول ثلاث تجارب جديدة بالمعامل المركزية للخدمات ليصبح المعهد معتمد في ( 15 ) تجربة من قبل المجلس الوطني للإعتماد) إيجاك) والمعتد دولياً من (ILAC) .

• تجديد شهادة (ISO 9001 / 2015) لنظم الإدارة والتي تؤكد على وجود نظام موثق ومعتمد بالمعهد.

• تجديد شهادتي ( ISO 14001 / 2015 : ISO 45001 / 2018 ) للسلامة والصحة المهنية وشؤون البيئة طبقاً للمواصفات العالمية التي وفرت بيئة آمنه تحافظ على سلامة وصحة العاملين بالمعهد وتطبيق معايير السلامة الدولية والممنوحة من ((Quality Middle East

• تجديد الثقة فى شهادات معامل المعهد للعام الخامس عشر على التوالى لشهادات ( مركز خدمات وتطوير الكيماويات، والمعامل المركزية للخدمات , مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة ( PVT ) طبقاً للمواصفات الدولية ) ISO/IEC 17025/2017 ( من قبل المجلس الوطني للإعتماد) إيجاك ) والمعتد دولياً من (ILAC ) .

خامساً: إستمراراً العمل على رفع كفاءة القوي البشرية:

حيث إن العنصر البشري فى منظومة البحث العلمي يعد أحد أهم العناصر التى تساهم بقدر كبير فى نجاح المنظومة, واصل المعهد خلال العام 2024 العمل على رفع كفاءة القوي البشرية وتأهيلهم بالحضور أو المشاركة بالعديد من المؤتمرات والدورات التدربية والمحاضرات بيانتها كالتالى:

• حضور عدد ( 1012 ) من غير العاملين بالمعهد في عدد من البرامج التدربية فى مجالات الإدارة المختلفة بإجمالى عدد ( 13 ) برنامج تدريبي.

• حضور عدد (630 ) من اعضاء هيئة البحوث بعدد من البرامج التدريبية متعددة التخصصات العلمية والإدارية بإجمالى عدد ( 6 ) برنامج تدريبي.

سادساً : الموارد البشرية:

العمل على مواكبة التطورات اللازمة لتحديث العمل بقطاع الموارد البشرية بالمعهد حيث تم إنجاز الآتى:

- تم تحديث الهيكل التنظيمي للوظائف الإدارية بالمعهد بإنشاء وإستحداث التقسيمات التنظيمية وترتيب وظائفها طبقاً لقرار زئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ( 322 ) لسنة 2022.

- ترقية عدد ( 197 ) من السادة العاملين بالكادر العام

- إستمرار العمل على إنشاء وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالقوى البشرية بالمعهد من أعضاء هيئة البحوث والكادر العام

- التطبيق الكامل لمنظومة (Payroll ) بالتعاون مع وزارة المالية وذلك في إطار توجه الدولة نحو تفعيل التحول الرقمي بالمؤسسات.

سابعاً : تطوير البنية التحتية.

- البدء في تطوير مبني قسم تطوير العمليات بكامل معاملة

- تطوير محطة المياة بالمعهد

- الاستمرارفي تطوير البينية التحتية الخاصة بشبكة كهرباء المعهد

ثامناً : خدمة المجتمع.

1 ــ التنسيق مع وزارة الصحة بالمشاركة بفاعليات مبادرة 100 يوم صحة وتواجد فريق طبي للكشف على العاملين بالمعهد في الفترة من 1 / 9 / 2024 حتى 4 / 9 / 2024.

2 ــ إقامة ندوة بعنوان ( بداية ورفع الوعى الصحي للمواطن المصري ) بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك يوم الاربعاء الموافق 2 / 10 / 2024

3 ــ إصدار العدد ( 55 ) من المجلة الدورية الإلكترونية ( مجلة البترول والعلوم والبيئة )

تاسعاً : في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال. ( مكتب التايكو ـ E-CLUB )

1 ـ انشطة النادي في 2024 :

اقامة عدد ( 2 ) معسكرات تدريبية بإجمالي عدد متدربين ( 77 ) اشتملت المعسكرات على إجراء عدد ( 3 ) مسابقات للمتدربين لتقديم أفكارهم الريادية والإبتكارية بلغ عددها ( 13 ) فكرة ريادية .

• وفوز فريق SWARTEC بالمركز الأول على مستوى اقليم القاهرة حيث شارك فرقين من نادي ريادة الأعمال بالمعهد في تصفيات إقليم القاهره للدوري المصري لريادة الأعمال الذي تنظمه وترعاه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

• تصعيد عدد (3) فرق منهم في التصفيات الختامية لفرق المعهد وتأهيلهم للمسابقه النهائيه من ضمن عدد ( 11 ) فرق في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعات برعاية أ. د.ايمن عاشور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

• عقد النادي معسكر تدريبى متخصص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "معسكر فكرتك شركتك" بحضور 13 متدرب من الكادر الخاص اكتوبر 2024.

• إختيار الدكتوره / ولاء شعبان -الباحث بقسم البتروكيماويات وعضو نادي ريادة الأعمال بالمعهد و إحدى خريجات المعسكرات التدريبيه للنادي من ضمن أفضل عشر رائدات أعمال في النسخه الرابعه من برنامج " WIA Young Leaders Program 2024".

• مشاركة النادي في الملتقى التوظيفي الثالث المنعقد على هامش " المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسيه والتطبيقيه " نوفمبر 2024- كلية العلوم - جامعة الأزهرفرع بنات.

2 ــ نشاط مكتب التايكو .

• مشاركة معهد بحوث البترول المصري ومكتب التايكو بالمعهد في "الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة " في الفتره من 25-27 نوفمبر 2024 الذي أقيم في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليه لعرض مخرجات المعهد البحثية والمنتجات التى يتم تسويقها بالفعل .

تم تقديم عدد (4 ) طلب براءت إختراع لمكتب براءات الإختراع المصري

تم منح عدد ( 3 ) براءات إختراع

اجمالي عدد البراءات الممنوحه للمعهد (52) براءة حتى ديسمبر 2024.