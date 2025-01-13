قطر تسلم إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تسلمت إسرائيل وحماس مسودة "نهائية" لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بهدف إنهاء الحرب في غزة، من قطر بعد إنهاء الاتفاق على بنود المسودة.



ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن انفراجة تم التوصل إليها في الدوحة بعد منتصف الليل عقب محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري.



وكان مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل حتى مساء أمس لم تتلق مسودة اقتراح بشأن اتفاق لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن.