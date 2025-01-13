دراما رمضان 2025.. إنجي كيوان تشارك عمرو سعد في "سيد الناس"

تشارك إنجي كيوان النجم عمرو سعد لأول مرة في السباق الرمضاني القادم 2025 من خلال مسلسل سيد الناس، إخراج محمد سامي، الذي شارك في التأليف مع خالد صلاح، وإنتاج صادق الصباح.

يتكون مسلسل سيد الناس من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته أيضاً إلهام شاهين، وأحمد زاهر، وخالد الصاوي.

وفي السباق الرمضاني أيضاً تشارك إنجي كيوان مع النجمة ياسمين عبد العزيز في بطولة المسلسل الاجتماعي الرومانسي وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. ويشارك في بطولته أيضاً كريم فهمي، ونيكول سابا، وأنوشكا، وخالد سليم، ومحمود ياسين جونيور.

ومن الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريباً لإنجي كيوان، فيلم في القلب، بطولة خالد سليم، ونسرين طافش.

أحدث أعمال إنجي كيوان الدرامية مسلسل مدرسة الروابي للبنات 2، وهو من الأعمال الأصلية لمنصة نتفليكس وحقق نجاحاً بأنحاء العالم، من تأليف وإخراج الأردنية تيما الشوملي.

ومؤخراً بدأت إنجي مشوارها السينمائي بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/الإيطالي Paradox Effect، وتشارك إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو وأوليفر تريفينا.

من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت كيوان في بطولتها؛ مسلسل ستات بيت المعادي، الذي عُرض على منصة شاهد محققاً أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه في 2021، وشاركت في بطولته مع كندة علوش وتارا عماد، والمسلسل الغنائي الكوميدي مجنونة بيك مع مريم الخشت وأمير المصري، ومسلسل ألفريدو الذي شاركت إنجي في بطولته مع النجمة إلهام.