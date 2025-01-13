إعلام دمياط ينظم ندوة لمواجهة الشائعات

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "الشائعات وآليات مواجهتها " بقاعة مجمع الإعلام بالتعاون مع جامعة دمياط والهلال الأحمر المصرى بدمياط في إطار الحملة الإعلامية "أتحقق ...قبل ماتصدق "للتوعية بمخاطر الشائعات والتصدي لها برعاية د.ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

وأكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط أننا نواجه حرباً ممنهجه لإختطاف الوعي الوطني واستبداله بوعى مزيف مبني على الشائعات والأكاذيب التى تستهدف جميع نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فمسؤوليتنا هى الحفاظ على وطننا ووعينا من تلك الحرب الشرسة التى يشعلها من ترسبت الكراهية والحقد فى قلوبهم لهذا الوطن وأبناءه المخلصين.

كما أوضح الدكتور محمد سعد الدين الشربيني أستاذ ورئيس قسم الإعلام بجامعة دمياط أن للإعلام دور كبير في تعزيز الوعي الوطني تجاه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب و تستهدف آمن الوطن واستقراره، كما أكد ضرورة تعزيز آليات مواجهة الشائعات والرد عليها من خلال نشر المعلومات والحقائق والاخبار الدقيقة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والصفحات الرسمية للوزارات والهيئات الحكومية. مشيرًا إلى أهمية التربية الإعلامية كوسيلة هامة للتعامل مع الشائعات بوعي ومسؤولية تحافظ على نسيج الوطن واستقراره.

كما أكد أحمد عوض الأمين العام للهلال الأحمر بدمياط أننا في مرحلة بالغة الأهمية لابد فيها من الوعي والتكاتف من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، فالتصدي للشائعات مسؤولية المجتمع بأكمله للحفاظ على قيمة الأصيلة وهويته العريقة وحضارته الإنسانية التي ضربت جذورها أعماق التاريخ.