كوريا الجنوبية: الشرطة تحقق في فاكس يهدد بتفجير منشآت رئيسية في سول

قال مسئولون كوريون جنوبيون، إن الشرطة تحقق في رسالة بالفاكس وردت من اليابان تهدد بتفجير الجمعية الوطنية وغيرها من المنشآت الرئيسية في كوريا الجنوبية، على الرغم من عدم العثور على أي علامات تدل على وجود متفجرات حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الاثنين/ - أن وزارة الخارجية بسول تلقت رسالة بالفاكس مكتوبة باللغة اليابانية في الساعة 9:30 مساء الأحد تنص على أنه سيتم تفجير منشآت محلية مهمة في الساعة 4:30 مساء الاثنين، من بينها الجمعية الوطنية ومقرات الأحزاب السياسية الرئيسية.

وأكملت الشرطة تفتيش مقر الحزب الديمقراطي في منطقة "يويدو" في الصباح، ولكن لم يتم العثور على أي متفجرات أو مواد خطرة. وتخطط الشرطة لتفتيش مقر حزب سلطة الشعب الحاكم بعد الظهر.

وأشارت الشرطة إلى أن الرسالة أرسلها شخص يدعي أنه محامٍ ياباني. وتشتبه الشرطة في أن يكون الفاعل هو نفس الجاني الذي أرسل رسائل مماثلة عبر البريد الإلكتروني والفاكس إلى منظمات محلية كبرى منذ أغسطس 2023.

