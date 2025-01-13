توصيات المؤتمر الـ19 للطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، الذي استمر من 8 إلى 12 يناير الجاري، برئاسة د. هبة الله الشامي.

وجاء المؤتمر تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، و د. علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتضمن المؤتمر أكثر من عشرين جلسة علمية تناولت أحدث التطورات في مجال الطب الطبيعي والروماتيزم، بما في ذلك مناقشات علمية وحالات طبية نادرة.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة الاهتمام بشباب الأطباء وتزويدهم بالمعرفة المتقدمة، بالإضافة إلى التأكيد على دور التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تحسين الخدمات الصحية وتقديم رعاية أفضل للمرضى.

كما تم التركيز على أهمية التعاون مع المؤسسات المختلفة للتوعية بالعادات الغذائية السيئة التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتطوير طرق التشخيص المبكر للأمراض الروماتيزمية.

وأوصى المؤتمر باتباع أحدث أساليب العلاج لهذه الأمراض، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك بين مختلف فروع الطب في عملية التأهيل وعلاج إصابات الملاعب.

ويُذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من العلماء والباحثين في المجال الطبي، وكان له دور كبير في تعزيز تبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي العلمي بين المشاركين.