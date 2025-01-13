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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا توماس يترأس قداس النذور الأولى للراهبات الأليصباتيات الفرنسيسكانيات بالدقي

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي
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ترأس الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الأولى للأختين مارينا إفرنجي، وهايدي عواد، من الراهبات الأليصباتيات الفرنسيسكانيات، وذلك بدير الرهبنة، بالدقي.

شارك في الاحتفال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بطرس أنور، سكرتير صاحب النيافة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "التكريس هو التخلي"، مؤكدًا أن التخلي هو انسحاب من الحياة العلمانية، كما أن الحياة المكرسة هي التخلي عن أمور معينة في حياتنا، كما فعل يسوع وأخلى ذاته.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر الأختين مارينا إفرنجي، وهايدي عواد، كما يتمنى لهما رسالة مثمرة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

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