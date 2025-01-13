سحب 7 رخص قيادة خلال حملة مكبرة علي سائقي السرفيس بدمنهور

قاد اللواء أشرف فوزى المدير التنفيذي لمشروع المواقف بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع إدارة مرور، اليوم الإثنين، حملة مكبرة على مدار بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور، لضبط المخالفين ومواجهة المواقف العشوائية التي تضر بمصالح المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وحرصاً على الاستجابة لشكاوى المواطنين من قيام بعض سائقي سيارات الأجرة (سرفيس 7 راكب) بعدم الالتزام بخطوط السير وتجزئة الخطوط، وهو ما يمثل مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات القانونية.

واستهدفت الحملة التأكد من التزام السائقين بخطوط السير المقررة وعدم تجزئة تلك الخطوط، لمنع استغلال الركاب بما يتماشى مع حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الحملة عن سحب 7 رخص من سائقين مخالفين لقيامهم بتجزئة خطوط السير لتحقيق مكاسب غير مشروعه

وتؤكد محافظة البحيرة التزامها الكامل بتطبيق القانون وتكثيف الرقابة واستمرار تلك الحملات بشكل دوري لضمان انضباط منظومة النقل وعدم استغلال المواطنين

كما تهيب المحافظة بالسائقين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لخدمات النقل لتلبية احتياجات المواطنين.