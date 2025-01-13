ننشر حصاد عام من الإنجازات في ميناء دمياط

قال اللواء طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط ان الميناء شهد العديد من الانجازات والاحداث والمشاركات الهامة خلال عام ٢٠٢٤ تعد اضافة جديدة لنجاحه وتميزه بين الموانئ المصرية ودليلاً على دوره المؤثر محلياً ودولياً ، بدعم ومساندة الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، الى جانب جهد ابنائه من العاملين وشركاء النجاح والمجتمع الملاحي .

فى مجال الخدمات المقدمة للعملاء

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م ،يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007 ( ميناء الإسكندرية البحري – ميناء بورسعيد البحري – ميناء العين السخنة البحري – ميناء القاهرة الجوي ).

في اطار الزيارات و المشاركات والاحداث الهامة

فخلال زيارته لمحافظة دمياط ، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرالصناعة و النقل بزيارة لميناء دمياط لمتابعة الجهود المبذولة لسرعة إنهاء إجراءات شحن البضائع المخصصة للتصدير إلى جانب متابعة مراحل تقدم عدد من المشروعات الكبرى المنفذة بالميناء.

كما شارك اللواء بحرى طارق عدلى عبدالله رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات ورشة عمل بعنوان ( تطوير الموانئ وزيادة طاقة الحاويات والتوسع فى الرقمنة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستى ) والتى أقيمت على هامش المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الاوسط وافريقيا Cairo ICT 24 والذى انعقد هذا العام تحت شعار the next wave.

خط الرورو مصري إيطالي

وفي يوم هام لقطاع النقل البحري في مصر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، احتفالية وزارة النقل المصرية مُمثلة في هيئة ميناء دمياط البحري، الخاصة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي حيث شهد الحضور حركة سيارات الشحن من المخازن إلى السفينة OLYMPOS SEAWAYS والتي تعدُ أول سفينة تابعة للخط الملاحي لنقل البضائع (الرورو) بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالي مما يساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية ، كما شهد الحضور فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل، تزامنا مع استقبالها لأول مرة في أحد الموانئ المصرية،

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محطة حاويات تحيا مصر 1 ؛ لتفقد أعمال البنية الفوقية الجاري تنفيذها بواسطة شركة "دمياط اليانس" المُشغلة للمحطة، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، وقيادات النقل البحري، وعدد من قيادة وزارة النقل وهيئة الميناء.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية ، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement) وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط ، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.

وتتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط فى تعظيم الاستفادة من بنيتها التكنولوجية فى مجال نظم المعلومات والتحول الرقمى وخبرتها القوية فى هذا المجال ، فاز الميناء بجائزة ( السبق في تفعيل النماذح الإليكترونية للاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحرى FAL وربطها بمنظومة النافذة الواحدة ) وذلك خلال إحتفالية اليوم البحرى العالمى 2024 التى أقيمت هذا العام تحت شعار ( الملاحة فى بحار المستقبل ... السلامة أولا ) بالأسكندرية

كما وقعت هيئة ميناء دمياط و هيئة موانئ شمال البحر التيرانى مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين لتطوير طريق بحرى لنقل الهيدروجين الأخضر وتنمية حركة الطاقة النظيفة في المنطقة الاورومتوسطية ، وتعزيز دور ميناء دمياط إلى جانب ميناء ليفورنو الإيطالي كموانئ رائدة يمكن تدعيمها ببنية تحتية متطورة للتخزين والتوزيع تخدم فكرة هذا المشروع وجاء ذلك خلال زيارة اللواء بحرى طارق عدلي رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للعاصمة بروكسل للمشاركة في ورشة العمل المشتركة المصرية الإيطالية حول التحول للموانئ الخضراء والنقل البحري الأخضر المستدام.

ففي اطار حرص هيئة ميناء دمياط على تثقيف العاملين وتعريفهم بأهم الموضوعات الجديدة محلياً وعالمياً ، عقدت الهيئة ندوة تثقيفية عن ( الهيدروجين الأخضر ) بحضور عدد كبير من العاملين حاضرهم فيها الدكتور محمد العاصي أستاذ الاقتصاد .

وترأس الندوة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله و تناولت تعريف بالهيدروجين الأخضر ولماذا الاتجاه اليه في هذا الوقت ومميزاته وحجم السوق العالمي له ومدى استعداد مصر لتنفيذ المشروعات المرتبطة به وخطط انتاجه.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة بنى سويف ممثلة في" كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" بهدف تعزيز أواصر التعاون ووضع إطار بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات و نقل العلوم و التكنولوجيا والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها بما يعود بالمنفعة على الجانبين .

كما وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الأهلية بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص التعاون في المجالات الهندسية والبحثية المختلفة والخبرات الحديثة وتوطينها وتطويرها فيما بينهما والعمل المشترك لتنمية وبناء القدرات والموارد البشرية بتوفير فرص التدريب العملي لطلاب كلية الهندسة بالجامعة بمواقع التدريب العملية والمشاريع التي يتم تنفيذها بالميناء، وذلك للتعرف على التقنيات الحديثة في مواقع التنفيذ والربط بين الجانب الأكاديمي والعملي للطلاب بما يخدم أبحاثهم ودراساتهم إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات و نقل العلوم و التكنولوجيا و تبادل الزيارات بما يعود بالمنفعة على الجانبين.

ووقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع معهد بحوث الشواطئ بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص رصد الظواهر الطبيعية وقياسات منسوب سطح البحر والتيارات البحرية والمد والجزر والارصاد الجوية واجراء عمليات المسح البحرى المختلفة وغيرها من الظواهر الطبيعية المختلفة داخل الميناء .

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف الى القيام باجراءات تجديد الموائمة الامنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابع ، وذلك يأتى تأكيداً على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ( ISPS Code ) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة .

واستمرارا لجهود التطوير بالتعاون مع شركاء النجاح شهد ميناء دمياط مراسم استلام التصميم المعماري ( شعاري بنك قناة السويس و هيئة ميناء دمياط ) ضمن خطة تطوير وتحديث مدخل ميناء دمياط والذى شارك خلالها البنك ضمن مجموعة من شركاء النجاح للميناء ، وقد تضمنت خطة التطوير توسعة الطرق الرئيسية المؤدية إلى بوابات الميناء بما في ذلك تجديد للحارات وتخصيصها وتنظيمها وفقاً لنوع المركبات إلى جانب زيادة المساحات الخضراء بالجزيرة الوسطى وتدعيمها بالنماذج المعمارية المتميزة والتي تحمل شعار عدد من الشركات والبنوك المشاركة في جهود هذا التطوير.

وفي اطار تعظيم الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، استقبل اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور محب إسكندر أستاذ الهندسة الساحلية بمعهد بحوث الشواطئ برفقة الدكتور محمود شرعان الأستاذ المشارك بقسم الهندسة البيئية بالجامعة المصرية اليابانية و المهندس أحمد رومية بمعهد بحوث الشواطئ خلال زيارتهم التي تأتى في سياق استعراض الدراسة الجاري عملها لبيان تأثير التغيرات المناخية كارتفاع منسوب سطح البحر والأمواج على كفاءة العمل والتشغيل بميناء دمياط بالتعاون بين الهيئة والجامعة المصرية اليابانية.

في اطار حرص هيئة ميناء دمياط على تطوير وتنمية قدراتها على مجابهة أي أحداث طارئة قد تؤثر على الكفاءة التشغيلية للميناء ، وفى سياق الاهتمام باستمرار تأهيل العنصر البشري وتنمية مهاراته باعتباره ركيزة العملية التشغيلية لأى نشاط .

نفذت هيئة ميناء دمياط بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة ( بتروسيف ) إحدى شركات قطاع البترول فاعليات التجربة العملية الاستراتيجية لمكافحة التلوث البحري بالزيت ( مصر الجديدة 1 ) بمشاركة الهيئة المصرية العامة للبترول وجهاز شئون البيئة وشركة موبكو وشركة بتروسيف ومراكزها التابعة بالإسكندرية و السويس ورأس غارب والغردقة والطور والتبين وأسوان وأسيوط إلى جانب الجهات المعنية داخل المجتمع المينائي .

