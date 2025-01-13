اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 15.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 15.5 مليار جنيه اليوم الاثنين 13 يناير 2024.

تشمل الطروحات سندات ذات عائد ثابت وأخرى بعائد متغير، في إطار خطط تمويل الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الطروحات:

سندات ذات عائد ثابت لأجل عامين: بقيمة 2.5 مليار جنيه، تُصرف عوائدها نصف سنويًا، وتستحق في 14 يناير 2027.

بقيمة 2.5 مليار جنيه، تُصرف عوائدها نصف سنويًا، وتستحق في 14 يناير 2027. سندات ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات: بقيمة 10 مليارات جنيه، تُصرف عوائدها نصف سنويًا بسعر كوبون يبلغ 22.576%، وتستحق في 7 يناير 2028.

بقيمة 10 مليارات جنيه، تُصرف عوائدها نصف سنويًا بسعر كوبون يبلغ 22.576%، وتستحق في 7 يناير 2028. سندات ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات: بقيمة 3 مليارات جنيه، تُصرف عوائدها ربع سنويًا، وتستحق في 14 يناير 2028.

وأشار البنك إلى أن هذه الطروحات تأتي في ظل قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية، حيث بلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية 27.75%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.