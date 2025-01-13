الجيش الإيراني يعلن تسلم ألف مسيرة جديدة

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، انضمام ألف مسيرة جديدة لأسطوله من الطائرات بدون طيار، في وقت تستعد طهران لمزيد من المواجهات المحتملة مع إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأشارت وكالة "تسنيم" الإيرانية في بيان إلى أن الطائرات الجديدة تم تسليمها في عدة مواقع في أنحاء إيران.

وقالت الوكالة إن المسيرات الجديدة "تتميز بقدرة عالية على التخفي واختراق التحصينات"، مضيفة أن مداها "يصل إلى أكثر من ألفي كيلومتر، كما تملك قدرة تدميرية عالية وتستطيع تجاوز أنظمة الدفاع بفضل المقطع العرضي الراداري (RCS) المنخفض جداً"، وفق ما ذكرت "تسنيم".

وأضافت الوكالة أن سمات الطائرات المسيرة الجديدة "لا تزيد فحسب من القدرات الاستطلاعية ومراقبة الحدود، بل تعزز أيضاً القدرة القتالية لأسطول الجيش من الطائرات المسيرة في مواجهة الأهداف البعيدة".

وأضافت أنها "تتميز بالاستقلالية الكاملة دون الحاجة إلى التحكم البشري، فضلاً عن قدرتها على التحليق لفترات طويلة".

وقالت إن هذه المسيرات "صُممت بهدف تنفيذ مهام خاصة، ما يعزز عمق عمليات الاستطلاع والمراقبة الحدودية، ويرفع كفاءة القوات القتالية وقدرات أسطول الطائرات المسيّرة التدميرية في مواجهة الأهداف بعيدة المدى".