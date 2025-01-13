ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 24 شخصا.. فيديو

أعلن مصدر طبي، مساء أمس الأحد، أن حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع إلى 24 قتيلا.

ويظهر الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي لفضائية سكاي نيوز عربية، مساء أمس الأحد، قيام رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة.