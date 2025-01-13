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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس إلى 24 شخصا.. فيديو

حرائق لوس انجلوس
حرائق لوس انجلوس
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أعلن مصدر طبي، مساء أمس الأحد، أن حصيلة ضحايا الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع إلى 24 قتيلا.

ويظهر الفيديو، الذي نشره الحساب الرسمي لفضائية سكاي نيوز عربية، مساء أمس الأحد، قيام رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حرائق الغابات، بينما حذر خبراء الأرصاد مجددا من أحوال طقس خطيرة مع عودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات من الدرجة الحمراء بشأن ظروف حرائق شديدة حتى الأربعاء، مع رياح متواصلة بسرعة 50 ميلا (80 كيلومترا) في الساعة، وهبات عواصف في الجبال تصل سرعتها إلى 70 ميلا (113 كيلومترا) في الساعة.

 

الحرائق لوس أنجلوس كاليفورنيا سكاي نيوز عربية حرائق الغابات