السوداني وبارزاني يؤكدان أهمية التكاتف والتعاون بما يحقق مصالح الشعب العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء الشعب العراقي، ويعزز ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.



واستعرض الجانبان- خلال لقائهما، اليوم /الاثنين/، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"- تنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة والإقليم وفق الدستور، بالإضافة إلى مناقشة الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأكد الجانبان، ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي، بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم أرجاء البلاد.