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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مأساة أسرة أطفيح.. التصريح بدفن جثتي ربة منزل وابنتها لقيتا مصرعيهما في حادث تصادم

أرشيفية
أرشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثماني ربة منزل وابنتها، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث تصادم بين سيارتين نقل بمركز شرطة أطفيح.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية لزوج المتوفاة وابنتهما المصابين في الحادث، تمهيدًا لسماع أقوالهم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفيات ومصابين بدائرة مركز شرطة أطفيح. 

وبانتقال الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، تبين اصطدام سيارة نقل جامبو بأخرى نقل، ما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا وابنتها البالغة 13 عامًا، فيما أصيب الزوج (40 عامًا) وطفلتهما (3 سنوات).

تم نقل جثامين المتوفيتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونُقل المصابان لتلقي العلاج اللازم.

وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها.

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