بالفيديو.. انطلاق موسم الصيد الشتوي في بحيرة بوستن الصينية

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لبدء موسم الصيد الشتوي، في بحيرة بوستن في منطقة شينجيانغ الصينية.

وخطف المشاركون في موسم الصيد الشتوي الأنظار، بصيد مميز وأجواء مفعمة بالحيوية، وفي أجواء تنافسية خلال مزاد علني، تم بيع سمكة "مبروك الحشائش" تزن 18 كيلوجرامًا بمبلغ 118,800 يوان (ما يعادل 16,201 دولار أمريكي)، وهو مبلغ يرمز إلى الحظ الجيد والازدهار، ما أضفى أجواء مميزة على افتتاح الموسم.

وتعد بحيرة بوستن الأكبر من نوعها في الصين، إذ تمتد على مساحة مائية تتجاوز 1600 كيلومتر مربع، وتعتبر أكبر قاعدة لصيد الأسماك في شينجيانغ.

وتستضيف المنطقة سنويًا خلال شهر يناير فعاليات الصيد الشتوي، والتي لا تقتصر على عرض الثروة السمكية فحسب، بل تجذب أيضًا الزوار والسياح للاستمتاع بجمال البحيرة ومواردها المائية الغنية.