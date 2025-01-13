صحة الدقهلية: 364 ألف حصيلة الندوات التثقيفية المنظمة خلال 2024.. صور

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة بالدقهلية أن فرق الثقافة الصحية بالدقهلية قامت خلال العام الماضى بتنظيم أكثر من 364608 ندوة تثقيفية خلال 2024 استفاد بها ما يقرب من 2385648 مواطنًا.



ومن جانبه أشار الدكتور راجح عبد الرازق بيه مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي أن تلك الندوات التوعوية أقيمت داخل الوحدات الصحية وخارجها في الشوارع والأسواق والمدارس والمعاهد ومراكز الشباب والمساجد والكنائس وغيرها من أماكن بهدف الوصول إلى المواطنين باختلاف فئاتهم وتوصيل المعلومة الصحية الصحيحة وتعديل السلوكيات الخاطئة بما يفيد الأسرة والمجتمع.

كما أوضح أن تلك الندوات اشتملت على موضوعات متنوعة منها مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالإضافة إلى الحد من الولادات القيصرية غير المبررة والفيروس التنفسي المخلوي وغيرها من موضوعات ومستجدات صحية.

وأضاف الدكتور راجح بيه أن هذه الندوات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين بما يتوافق مع سياسة الدولة ورؤية مصر 2030 وإلى تعريف المواطنين بجهود وزارة الصحة المصرية للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية وتعزيز الصحة العامة.