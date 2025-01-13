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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة أجزاء الكباري بالطالبية للمحاكمة الجنائية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة  إحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالكبارى والطرق فى الطالبية للمحاكمة الجنائية.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك مخزن خردة ، 3 عمال مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى إرتكاب وقائع سرقات المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى بإستخدام سيارة "نصف نقل" وتشوينها بمخزن الخردة المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "كمية من الكمرات والقواعد الحديدية وحديد التسليح وزنت نحو 2,500 طن".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم ضبط السيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أمرت النيابة العامة النيابة العامة بجنوب الجيزة النيابة العامة تشكيل عصابي مديرية امن الجيزة قسم شرطة الطالبية سرقة المهمات والأجزاء الخاصة بالطرق والكبارى وحديد التسليح