إعلام إسرائيلي: الاتفاق على كل تفاصيل صفقة التبادل وفي انتظار رد حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم الاتفاق على تفاصيل صفقة التبادل كافة وفي انتظار رد حماس، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وأوضحت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك تقدم حذر في المفاوضات والاتجاه إيجابي.

وفي سياق متصل، قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، إنه يعتقد أن صفقة التبادل سيتم توقيعها قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 151 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وفي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل مذكرات اعتقال دولية صادرة بحق زعمائها، يستمر صمت المجتمع الدولي، ما يزيد من معاناة سكان غزة الذين يعيشون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مر التاريخ.