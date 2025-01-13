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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعتمد صرف 20 ألف جنيه للعامل المصاب بسبب سقوطه من أعلى "سقالة" بنقابة الصحفيين

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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اعتمد محمد جبران وزير العمل ،اليوم الاثنين ،صرف مبلغ 20  ألف جنيه ،من بند "مواجهة الحوادث "في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، للعمالة غير المنتظمة ،للعامل عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"،والذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة"، نهاية الشهر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة نقابة الصحفيين.

ووجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم ،وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب ،بسبب استمرار احتجازه  في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.

وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة".

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