إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الكريمات الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.