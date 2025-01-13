شمال سيناء الأزهرية تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، حاجتها لشغل وظيفة «مدير إدارة الأمن بديوان عام المنطقة» من بين العاملين بمنطقة شمال سيناء الأزهرية ومعاهدها، وفقاً للشروط الآتية:

1) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

2) أن يكون المتقدم للوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى بالمستوى ( أ، ب) بالمجموعة النوعية لوظائف ( الأمن ـ التنمية الإدارية ـ التمويل والمحاسبة).

3) ألا يكون موقعاً عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4) ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

5) ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن أخر عامين عن ممتاز.

6) اجتياز الاختبارات المقررة.

وعلى الراغبين فى شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.٢٠٢٥/١/١٣ إلى ٢٠٢٥/١/٢٧

كما أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية حاجتها لشغل وظيفة «مدير إدارة الشئون الادارية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية» من بين العاملين بمنطقة شمال سيناء الأزهرية ومعاهدها، وفقاً للشروط الآتية:

1) أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب.

2) أن يكون المتقدم للوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى بالمستوى ( أ، ب) بالمجموعة النوعية لوظائف ( التنمية الإدارية ـ التمويل والمحاسبة).

3) ألا يكون موقعاً عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4) ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.

5) ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن أخر عامين عن ممتاز.

6) اجتياز الاختبارات المقرره.

وعلى الراغبين فى شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان.٢٠٢٥/١/١٣ إلى ٢٠٢٥/١/٢٧