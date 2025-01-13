ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين باستدراج فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص المتهمين بإستدراج فتاة ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر صورها علي جروب خاص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تفيد بقيام 4 أشخاص بإستدراجها إلى شقة سكنية بحجة إقامة عيد ميلاد أحدهما ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر الصور بأحد الجروبات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اوضاع مخلة جروب خاص مدينة 6 أكتوب إستدراج فتاة منوم العصير الجيزة نشر صورها