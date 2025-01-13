القبض على المتهمين باستدراج فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص المتهمين بإستدراج فتاة ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر صورها علي جروب خاص بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من فتاة تفيد بقيام 4 أشخاص بإستدراجها إلى شقة سكنية بحجة إقامة عيد ميلاد أحدهما ووضع منوم لها في العصير وتصويرها بأوضاع مخلة ونشر الصور بأحد الجروبات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.