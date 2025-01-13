دينا فؤاد تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

الإثنين 13/يناير/2025 - 10:42 ص

تصدر اسم الفنانة دينا فؤاد محركات البحث على الموقع الشهير "جوجل" مع عودتها لاستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

وقد بدأ التصوير داخل أحد القصور الفاخرة في منطقة المقطم، بعد انتهاء مشاهدها السابقة في شبرامنت.

مسلسل "حكيم باشا" يضم نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، الذي يخوض تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب مثل هاجر الشرنوبي وهايدي رفعت العمل من إخراج أحمد خالد أمين ويناقش قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

يجمع المسلسل بين دينا فؤاد ومصطفى شعبان بعد 15 عامًا من آخر تعاونهما في مسلسل "العار"، وهو ما أثار حماس الجمهور الذي ينتظر رؤيتهما معًا مرة أخرى على الشاشة الصغيرة.

وتقدم دينا فؤاد في العمل شخصية جديدة تمامًا تختلف عن كل ما قدمته سابقًا.

تجسد شخصية ذات طابع خاص مليء بالتحديات والعمق، حيث تتفاعل مع الأحداث الدرامية الصعيدية التي يتناولها المسلسل.

وفي تصريحات لها، أعربت دينا فؤاد عن سعادتها الكبيرة بالعودة للعمل مع مصطفى شعبان، مشيرة إلى أن المسلسل يمثل خطوة مهمة في مشوارها الفني.

وقالت: “استمتعت جدًا بتحضير الشخصية، فهي جديدة ومختلفة عن أدواري السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور في رمضان القادم”.

كما أكدت أن العمل مع فريق متميز تحت قيادة المخرج أحمد خالد أمين يمنحها دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديها.