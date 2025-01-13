صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.99%، ليصل إلى مستوى 29,567.68 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 1.09%، مسجلًا 13,019.24 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.97%، وصولًا إلى 8,232.59 نقطة، كما صعد أيضًا الأوسع نطاقًا"EGX100" بنسبة 0.96%، ليصل إلى مستوى 11,331.33 نقطة، وكذا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.99%، ليصل إلى مستوى 36,682.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 1.32%، وصولًا إلى مستوى 3,125.94 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 1.44%، وصولًا إلى 6,612.25 نقطة.