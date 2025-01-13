أوكرانيا: تسجيل 140 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة

ذكرت هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الأوكراني أنه تم تسجيل 140 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي آخر 24 ساعة.



وأوضحت الهيئة - في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) - أن القوات الروسية نفذت على مدار أمس الأحد 42 غارة جوية على مواقع الوحدات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، وأسقطت 58 قنبلة جوية، وشنّت ضربة صاروخية واحدة.

وأضاف البيان أن الروس نفذوا، بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 6000 هجوم، بما في ذلك 126 هجومًا بصواريخ متعددة وضربات باستخدام 2992 طائرة بدون طيار انتحارية.