الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يدعو إلى تجنب العنف أثناء توقيف "يون سيوك يول"

جدد الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج-موك دعوته للوكالات الحكومية اليوم /الاثنين/ لتجنب أي عنف أثناء محاولة توقيف الرئيس يون سيوك-يول أو منع توقيفه بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية.



وقال تشوي - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إنه يجب أن تتم جميع إجراءات إنفاذ القانون بطريقة سلمية ومنضبطة، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استخدام العنف من قبل أي من الوكالات المعنية".. مضيفا "نطالب رؤساء الوكالات المعنية بإيلاء اهتمام خاص للحفاظ على النظام ومنع الصراعات".

وأوضحت الوكالة أن مكتب التحقيقات يستعد للتحقيق في فساد كبار المسؤولين، كما مع يون وذلك بتهمة التمرد.. لافتة إلى أنه لا يزال داخل مقر إقامته المحصن ويأتي هذا في أعقاب محاولة سابقة انتهت بمواجهة استمرت 5 ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي كما عزز جهاز الأمن الرئاسي الإجراءات الأمنية حول مقر الإقامة الرئاسي من خلال تركيب أسلاك شائكة وحواجز وحافلات لمنع الوصول إلى المجمع في سول.

وفي سياق متصل، قالت هيئة مكافحة الفساد الحكومية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنها طلبت تعاون وزارة الدفاع وجهاز الأمن الرئاسي قبل محاولتها الثانية لتوقيف الرئيس "يون سيوك-يول"، بسبب "محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية".