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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن حيث تم تداول 16000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1183 شاحنة و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 651 شاحنة و 76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 532 شاحنة و 24 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي أمل، سينا و Alcudia Express وغادرت  السفينتين دليلة وسينا  ، كما تم تداول 4100 طن بضائع و 455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكب بموانيها. 

استقبال ارصفة الصادر الواردات