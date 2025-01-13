تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن حيث تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1183 شاحنة و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 651 شاحنة و 76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 532 شاحنة و 24 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي أمل، سينا و Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وسينا ، كما تم تداول 4100 طن بضائع و 455 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2325 راكب بموانيها.