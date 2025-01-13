بالفيديو.. يمن الحماقي: الدعم النقدي أفضل من العيني اقتصاديا

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدعم النقدي أفضل بشكل كبير من الدعم العيني من الناحية الاقتصادية.

وأضافت "يمن" في حوارها لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن استمرارية الحديث عن برنامج الدعم حتى الآن؛ يمثل خلل كبير في منظومة الأداء الاقتصادي، موضحة أن الدعم العيني يضم نظم غير رسمية تتميز بالفساد الكبير وعدم توصيل الدعم لمستحقيه فضلا عن الفاقد الكبير في الانفاق، وحان الوقت للتأكد من كفاءة الإنفاق من خلال تطبيق الدعم النقدي.

وتابعت، أنه يُحسب للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق؛ أنه بدأ بوضع مؤشرات ومعايير ساهمت في غربلة بطاقات التموين.

وأردفت، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مكافحة الفقر أساسها التمكين الاقتصادي للفقراء، والاستفادة من المناطق الصناعية من خلال إعادة دراستها والبحث عن تنمية قدرات المواطنتين ومن ثم البدء في الإنتاج وتوفير فرص عمل.